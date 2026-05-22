CHP Kurultayına İptal Kararı… Yozgat İl Başkanı Yaşar: Demokrasiye Yapılan Bir Haksızlıktır

(YOZGAT) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara yönelik tepkiler sürerken, CHP Yozgat İl Örgütü'nde 81 il başkanının ortak basın bildirisi okundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi partilere, bütün yurttaşlarımıza ve demokrasiye yapılan bir haksızlıktır" dedi. Yozgat Barosu da yaptığı yazılı açıklamada, "Demokratik anayasal düzene ve halk iradesine yargı eliyle müdahale kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara karşı yapılan başvurunun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından 81 ilde CHP il başkanları ortak açıklama yaptı.

CHP Yozgat İl Örgütü'nde gerçekleştirilen açıklamaya İl Başkanı Abdullah Yaşar, Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan, Gençlik Kolları İl Başkanı Gökhan Volkan Umut Kadıoğlu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Güven ve partililer katıldı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Kadıoğlu'nun ortak bildiriyi okumasının ardından konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil tüm yurttaşları ilgilendirdiğini söyledi.

Yaşar, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi partilere, bütün yurttaşlarımıza ve demokrasiye yapılan bir haksızlıktır" dedi.

"YSK KENDİ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAMIŞTIR"

YSK'nın verdiği kararı eleştiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar bana göre Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kendini imhası anlamına gelir. Seçimlerde son söz Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Ama Yüksek Seçim Kurulu bugün bu verdiği kararla kendi iradesine, kendi yasalarına, kurallarına, kaidesine, geleneklerine sahip çıkmamıştır."

CHP üzerinde oyun oynandığını savunan Yaşar, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni böler, parçalar, birbirine düşürür, aradan acaba seçimleri kurtarır mıyız diyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaşar, "Biz bu süreçten daha güçlenerek çıkacağız. Biz başaracağız çünkü biz haklıyız. Biz haktan yanayız. Biz her zaman hak, hukuk, adalet diyoruz. Hak, hukuk, adalet herkes için" dedi.

YOZGAT BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Yozgat Barosu da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin kurultay iradesine yönelik verilen "mutlak butlan" kararının yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Söz konusu karar; hukuk devleti ilkesi, demokratik siyasal yaşam, hukuki güvenlik ve halk iradesi bakımından son derece ağır sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir" denildi. Baro açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin, yıllar sonra 'mutlak butlan' kavramı genişletilerek tartışmaya açılması; seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir."

Açıklamada ayrıca, seçimlerin yıllar sonra yargısal müdahalelerle tartışmalı hale getirilmesinin çok partili demokratik yaşamın bütününü etkileyebilecek ciddi bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Yargının görevinin siyasal alanı dizayn etmek değil, hukukun üstünlüğünü ve demokratik anayasal düzeni korumak olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yargının siyasal alanı şekillendirme aracına dönüştürülmesine karşı hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA