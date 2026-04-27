CHP'li vekillerden Esra Işık'ın tutukluluğuna tepki

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik protestolar sonrası tutuklanan İkizköylü Esra Işık'ın yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verilmesine tepki gösterdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Esra Işık, bugün Milas Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Karara, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun tepki gösterdi.

Özcan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaşamı savunduğu için yargılanan Esra Işık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Köyünü, doğasını, geleceğini koruyanlara kelepçe takan; bir şirketin çıkarları için doğamızı katletmeye alan açan bu düzeni kabul etmiyoruz. Muğla'yı ranta teslim etmeyeceğiz. Esra'yı alacağız, Akbelen'i vermeyeceğiz."

Uzun ise "Bir aydır hapiste tutulan Esra Işık hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi. Bu kararın ne hukukla ne de adaletle açıklanabilecek bir tarafı var. Bugün yargı, halkın karşısında; doğayı yok eden iki şirketin yanında durduğunu açıkça ilan etmiştir. Doğayı savunmak suç değildir. Yaşam alanlarını koruyanlar cezalandırılamaz. Esra Işık içeride tutulurken, doğayı talan edenler dışarıda. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Bu mesele tek bir kişi meselesi değil; bu, doğaya, yaşama ve adalete yönelmiş açık bir saldırıdır. Muğla iki şirketten büyüktür. Susmayacağız. Geri adım atmayacağız. Esra'yı da alacağız, Akbelen'i de vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Derici de şu paylaşımı yaptı:

"Bugün, Esra'nın, toprağını korumak isteyen genç bir Akbelenli kadının tutukluluğunun devamına karar verildi. Bugün, Muğla'nın doğasının, suyunun, zeytininin, yaşam alanlarının ranta açılmasına devam edeceğiz, siz de susacaksınız kararı çıktı. Susmayacağız. Muğla'yı size vermeyeceğiz. Esra'yı da geri alacağız."

Kaynak: ANKA