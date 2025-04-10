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CHP Muğla İl Başkanı, Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Nöbeti Başlattı

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CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, tutuklu öğrenciler için Muğla Adalet Sarayı önünde adalet ve demokrasi nöbeti başlattı. Nöbette, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talep ediliyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, tutuklu bulunan öğrenciler için Muğla Adalet Sarayı önünde, adalet ve demokrasi nöbeti başlattı. Balcı, "Onlar hak ettiği özgürlüğe kavuşana kadar biz bu nöbetimizee devam edeceğiz" dedi.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için Muğla Adalet Sarayı önünde nöbet başlattı. Balcı'ya bazı partililer ve vatandaşlar da destek verdi.

Nöbetini sürdüren Balcı, "Anayasal haklarını kullandıkları için şu an da cezaevinde olan 296 kardeşimiz için şu anda biz de demokrasi ve adalet nöbetindeyiz Muğla Adalet sarayı önünde bu genç kardeşlerimiz için adalet istiyoruz. Onlar hak ettiği özgürlüğe kavuşana kadar biz bu nöbetimize devam edeceğiz. Bu demokrasi ateşini ülkeye hep beraber yayacağız birleşe birleşe kazanacağız. Genç kardeşlerimize özgürlük istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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