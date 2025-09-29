Haberler

CHP Muğla'da İlçe Kongrelerini Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla'da yapılan ilçe kongreleri tamamlandı. 7 ilçede mevcut başkanlar görevlerini korurken, 5 ilçede başkan değişikliği yaşandı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla'da yapılan ilçe kongreleri tamamlandı. Kongreler sonucunda 7 ilçede mevcut başkanlar görevini korurken, 5 ilçede değişim yaşandı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla'da 13 Eylül'de başlayan ilçe kongreleri tamamlandı.

Menteşe'de Nail Kızıl, Köyceğiz'de Tanju Satılmış, Dalaman'da Bilal Sarıhan, Datça'da Sezai Öz, Kavaklıdere'de Cengiz Doğan, Fethiye'de Mustafa Koyuncu ve Bodrum'da Tuna Işın yeniden ilçe başkanı seçildi.

Seydikemer'de Tuğrul Yılmaz, Ula'da Gürkan Aktaş, Milas'ta Ahmet Kılbey, Yatağan'da Ozan Gürpınar ve Ortaca'da Mehmet Güzel görevi devraldı.

Marmaris'te ise mevcut başkan Ömer Bozdemir'in adaylıktan çekilmesi üzerine seçim tek listeyle yapıldı. Pelin Özbozdağ, 213 delegenin desteğini alarak ilçe başkanı seçildi ve Muğla'daki ilçelerin tek kadın başkan olarak dikkat çekti.

CHP'de kongre süreci il kongresiyle devam edecek. Muğla'da mevcut İl Başkanı Zekican Balcı henüz adaylık konusunda açıklama yapmazken, Hasan Balı ve Mehmet Kubilay Özcan aday olduklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.