Tokat'ta Halk-Lis'ten Karne Tepkisi: "Karneden Atatürk'ü Çıkarmak, Cumhuriyet'ten Bir Sayfa Koparmaya Çalışmaktır"

Güncelleme:
CHP Tokat Halkçı Liseliler İl Başkanı Zeynep Ada Yiğitoğlu, yeni öğrenci değerlendirme raporlarında Atatürk'ün görselinin ve İstiklal Marşı'nın yer almamasına sert tepki gösterdi.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat Halkçı Liseliler (HALK-LİS) İl Başkanı Zeynep Ada Yiğitoğlu, yeni öğrenci değerlendirme raporlarında Atatürk görseli ve İstiklal Marşı'nın yer almamasına tepki gösterdi.

CHP Tokat İl Binasında düzenlenen basın açıklamasında, öğrenci karnelerindeki değişiklik eleştirildi. HALK-LİS İl Başkanı Zeynep Ada Yiğitoğlu tarafından yapılan açıklamaya, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Ceylan Aksoy ve yönetimi de katılarak destek verdi.

HALK-LİS Tokat İl Başkanı Zeynep Ada Yiğitoğlu, yeni öğrenci değerlendirme raporlarında Atatürk görseli ve İstiklal Marşı'nın yer almamasına sert tepki gösterdi. Yiğitoğlu, "Karneden Atatürk'ü çıkarmak, Cumhuriyet'ten bir sayfa koparmaya çalışmaktır" dedi.

Açıklamasında yeni düzenlemenin pedagojik bir temelden uzak olduğunu vurgulayan Yiğitoğlu, "Öğrenci değerlendirme raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değil, rejim tercihinin kağıda dökülmüş halidir. Halkçı Liseliler olarak bizim için Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bu ülkenin süsü değil; temelidir" dedi.

Cumhuriyet değerlerinin sistemli bir şekilde aşındırıldığını savunan Yiğitoğlu, değişikliğin ilkokul seviyesine kadar inmiş olmasının tehlikelerine dikkati çekti. Yiğitoğlu, "Atatürk'ün fotoğrafı ve İstiklal Marşı'nın dizeleri birer 'not' veya 'yük' değildir. Aksine bu toprakların ortak hafızası ve bir arada yaşamanın sembolüdür. Karnede bu değerlerin yer alması, çocuklara 'sen bu Cumhuriyet'in evladısın' demektir. Buradan açıkça söylüyoruz; Cumhuriyet'i karnelerden, Atatürk'ü çocukların kalbinden, İstiklal Marşı'nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada, biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
