Kars'ta CHP'li Güven Demir, Üzerinde Kılıçtaroğlu'nun İmzası Bulunan Üyelik Kartını Yırttı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal kararının ardından Kars'ta toplanan partililerden Güven Demir, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu imzası bulunan üyelik kartını yırtarak protesto etti.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından CHP Kars il binası önünde partililer ve vatandaşlar toplandı. Bir CHP'li vatandaş kararı protesto ederek üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası bulunan CHP üyeliliği kartını yırttı.

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin görevden el çektirilmesi sonucunu doğuran "mutlak butlan" kararının açıklanmasıyla birlikte, CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, tüm il ve ilçe teşkilat mensuplarını il ve ilçe binalarına çağırdı. İl binasına gelen CHP'liler, televizyon ekranları başında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etti.

Başkan Uludaşdemir'in çağrısı üzerine il binasına giden CHP'li Güven Demir, mutlak butlan kararına tepki göstererek, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası bulunan CHP üyeliliği kartını yırttı. Demir, "Bu üyelik kartımın üzerinde Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Şu ansa ben bu kartı yırtıyorum ve Kılıçdaroğlu'nu da tanımıyorum. Parti üyesi olarak ben partideyim ve o değil. Ben hancıyım o yolcudur. CHP Kars'ın yenilmez bir kalesidir. Ben CHP'li bir olarak üye kartımın üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı. Yaşadığımız bu durumdan dolayı ben bu kartı yırtma ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etme gereği duydum. ve Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu söylüyorum: Artık elinizi çekin sen ve ekibiniz ile gurubun elini çeksin." dedi.

Kaynak: ANKA
