CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'dan Grevde Olan Temel Conta İşçilerine Destek...

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Torbalı'daki Temel Conta fabrikası önünde 444 gündür grevde olan 16 işçiyle bir araya geldi. Sendikal örgütlenmenin anayasal güvence altında olduğunu vurgulayan Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve işverene çağrıda bulundu. Karasu, "Kulağınız var, duymuyorsunuz; diliniz var, konuşmuyorsunuz. Yapmanız gereken gayet basittir. En küçük şikayetleri bile dikkate alan sizler, bugün 444 gündür direnen, sadece sendikalı olmak için mücadele eden emekçi kardeşlerimizin sesini niçin duymuyorsunuz? Yapmanız gereken, burada iktidarınızda, emekçinin hakkına, hukukuna, sendikal örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkmaktır" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 444 günüdür grevde olan Temel Conta işçileriyle bir araya geldi.

Torbalı ilçesinde bulunan fabrika önünde açıkalamalarda bulunan Karasu, 12'si kadın 16 emekçinin 444 gündür Temel Conta'da grev olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başlangıçta sendikalı olmak istediler. Sendikaya geçtiler. Anayasada güvence altına alınmış sendikal örgütlenmeyi sağlamak istediler. Sendikaya geçtikleri anda, üye oldukları anda işverenle karşı karşıya geldiler. Aslında bu süreç, ülkemizde örgütlenmenin, sendikalı olmanın işverenin gözünde nasıl gözüktüğünün en güzel örneğidir. Ne yazık ki bugün bu ülkede ILO sözleşmelerine imza atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiden, emekçiden yana olması gereken bakanlıklar, sermayenin safında yer almakta, işvereni korurken emekçinin hakkını, hukukunu sahiplenmemektedir. 444 gündür 16 emekçinin gayet masumane talepleri göz ardı edilmekte, işveren tarafından Kemalpaşa'da bulunan fabrika Torbalı'ya taşınmakta, grev kırılmaya çalışılmakta ve emekçilerin hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır. Amaç nedir? 35 yıldır, 20 yıldır alın teri dökmüş, emek vermiş emekçilerin haklarını gasp etmektir."

"Kulağınız var, duymuyorsunuz; diliniz var, konuşmuyorsunuz"

Emekçi kardeşlerimiz, 444 gündür soğukta, yağmurda, yazın sıcağında fabrikanın önünde eylemlerine, grevlerine devam ediyorlar. Biz buradan hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyorum. Kulağınız var, duymuyorsunuz; diliniz var, konuşmuyorsunuz. Yapmanız gereken gayet basittir. En küçük şikayetleri bile dikkate alan sizler, bugün 444 gündür direnen, sadece sendikalı olmak için mücadele eden emekçi kardeşlerimizin sesini niçin duymuyorsunuz? Yapmanız gereken, burada iktidarınızda, emekçinin hakkına, hukukuna, sendikal örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Buradan bir çağrıyı da işverene yapmak istiyorum. Bakın, yanımdaki ağabeyim 35 yıldır bu fabrikaya emek vermiş birisi. 20 yıldır, 15 yıldır çalışan kardeşlerimiz var. Sonunda bu fabrika büyüdüyse, bu fabrika zenginliğine zenginlik kattıysa, bu 16 tane emekçi kardeşimizin alın teriyle, emeğiyle olmuştur. İşverene düşen, burada 444 gündür çocuklarından ayrı, torunlarından ayrı burada çadırda oturup torununa çadırda bakmak zorunda kalan emekçinin hakkını, hukukunu vermektir. Mübarek Ramazan ayında insanların evine huzurla gidebileceği, mutlu gidebileceği, hakkını helal edebileceği bir noktada tavır sergilemektir. İşverene yakışan budur. İşveren zenginleştikçe, büyüdükçe emekçisinin hakkını, hukukunu ezmemelidir. Büyüyorsa, emekçinin alın teriyle büyüyorsa, zenginleşiyorsa emekçinin hakkını da vermek düşer. Burada herkesin çocuğu var, okumak zorunda olan; çocuğu var, büyümek zorunda olan."

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

CHP'nin her zaman emeğin, emekçinin, ezilenin yanında olduğunu vurgulayan Ulaş Karasu, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon vatandaşımızın birinin hakkı gasp ediliyorsa, birinin hakkına, hukukuna göz dikiliyorsa, emeğine göz dikiliyorsa, alın teri yok sayılıyorsa, bizler Hakkari'den Edirne'ye, İzmir'den Ankara'ya kadar emekçilerimizin yanında olmaya, emekçilerimize sahip çıkmaya, onlarla dayanışma içinde olmaya, onların vermiş olduğu, 444 gündür vermiş oldukları bu onurlu mücadeleyi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA