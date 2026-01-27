CHP'li Saatçı'dan Bayrak Tepkisi: "Ak Parti Bayrakları Kalkmazsa Aydın'ı CHP Bayraklarıyla Donatırız"

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak'taki Aydın'ı ziyareti nedeniyle kentin çeşitli noktalarına asılan AK Parti bayraklarının aradan üç gün geçmesine rağmen kaldırılmadığını belirterek, "Her CHP mitinginin hemen sonrasında kamu yetkilileri astığımız bayrakları toplamamız hususunda bizimle iletişime geçiyorlar. Cumartesi günü AKP mitingi oldu fakat asılan bayrak ve pankartların kaldırılması hususunda herhangi bir çalışma görmemekteyiz. Bu konuda ilgili mercileri göreve davet ediyorum. Aksi takdirde şehrin dört bir yanına pankart ve CHP bayraklarımızı bizler de asacağız" dedi.

Saatçı, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cumartesi Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kentin çeşitli noktalarına asılan AK Parti bayraklarının, aradan üç gün geçmesine rağmen kaldırılmadığını belirtti. Saatçı şunları kaydetti:

"İlimizde gerçekleşen her CHP mitingimizin hemen sonrasında ve aynı gün içerisinde çok değerli kamu yetkilileri kentimizin belirli noktalarına astığımız bayrakları toplamamız hususunda bizimle iletişime geçiyorlar. Cumartesi günü AKP mitingi oldu fakat kentimizde asılan bayraklar ve pankartların kaldırılması hususunda herhangi bir çalışma görmemekteyiz. Bu konuda ilgili mercileri göreve davet ediyor, aksi takdirde şehrin dört bir yanına pankart ve CHP bayraklarımızı bizlerin de asacağını altını çizerek belirtiyorum. Bu gece Buharkent'ten Didim'e, Çine'den Köşk'e ketimizin dört yanında bayrak ve pankart çalışması için hazırlıklarımızı yapalım"

CHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bu şehir birilerinin değil, bu kent bir avuç iktidar yanlısının hiç değil. Yasalara, kanunlara uymayıp, keyfi uygulamalarla bu şehrin sokaklarında at koşturmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir" ifadesi kullanıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı'yı arayarak bugün öğlene kadar bayrak ve pankartların kaldırılması noktasında çalışmaların tamamlanacağı dair söz verdiği bildirilen açıklamada, "Bizler il ve ilçe başkanlıklarımızın önlerine bayraklama çalışmasını yaptık. Öğlen 13.30'a kadar bekliyoruz. Eğer verilen sözler tutulmazsa tüm örgütlerimiz ile Aydın'ın her yerinde ve hiç ummadığınız yerlere gereken pankart ve bayraklar tarafımızdan asılacaktır. Bu şehri bir avuç azınlığın adaletsizliğine teslim etmeyeceğiz" denildi.