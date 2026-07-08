Asu Kaya: "Boş Binalarda 'Başkancılık' Oynamak İsteyenler Buyursun Oynasın"

(OSMANİYE) Haber: Erhan ÖZMEN

– CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Osmaniye İl Örgütü'ne yeni atanan yönetimin çilingirle parti binasına girmesine tepki göstererek, "Boş binalarda 'başkancılık' oynamak isteyenler buyursun oynasın. Biz halkın gönlündeyiz, milletle biriz" dedi.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Rıza Tekerek ve beraberindeki yeni yönetimin, kapısını çilingirle açarak parti binasına girmesine CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tepki gösterdi.

"Sarayla hedefi olanlar bizi asla anlayamazlar" diyen Kaya, açıklamasında şunları söyledi:"

"Butlancılar, CHP Osmaniye İl Başkanlığımıza polis ve çilingir marifetiyle kapıları kırarak girmiştir. Boş binalarda 'başkancılık' oynamak isteyenler buyursun oynasın. Biz halkın gönlündeyiz, milletle biriz. Parti tüzüğünü ve örgüt iradesini çiğneyerek koltuk kapma yarışına girenlere karşı, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte duruşumuzu ve kararlılığımızı ülkemizin dört bir yanında, sokaklarda, meydanlarda, halkımızın teveccühüyle en net şekilde gösteriyoruz. Sarayla hedefi de yolu da bir olanlar bunu asla anlayamaz. Sizin yolunuz saraya, bizim yolumuz bu asil millete çıkar."

Kaynak: ANKA