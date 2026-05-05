CHP'li Asu Kaya, 2 Yıldır Kayıp Olan Gülhan Karabacak İçin Çağrıda Bulundu: Yetkililer Yeniden Bir Teknik Ekip Oluşturmalı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024'ten beri kayıp olan Gülhan Karabacak'ın ailesini ziyaret etti. Genel Başkan Kaya, "Aile iki yıldır bu acıyı yaşıyor. Anne çocuğuna bir mezar taşı istiyor. Yetkililer tarafından tekrar bir teknik ekip oluşturulmalı. Ailemizin sesinin duyulması lazım" dedi.

31 Temmuz 2024'te "yürüyüş yapmak amacıyla" evden ayrılan ve en son sulama kanalına doğru inerken görülen Gülhan Karabacak'ın annesi Elif Karabacak, kızının bulunması için çağrı yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın ziyaret ettiği anne Elif Karabacak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki yıl önce kızım kayboldu. Kaybolduğu gün sulama kanalı tarafına gitmiş. Kızım orda su kanalına iniyor görüntüsü var. Biz bu kamera görüntüsünü ilk gün aldık, emniyete verdik. O süreçte görüntü neden incelenip, su kanalı kesilip benim kızım neden aranmadı? Neden bunu üzerine düşülmedi. Olaydan 6-7 ay sonra cinayet masası ele alıyor dosyayı. İnceledikten sonra raporda buraya bir cisim düşüyor, 'bunun senin kızın olduğunu düşünüyoruz' diyorlar. Bana da gösterdiler. Biz çok acılar çektik. Kendi imkanımla elimden geldiğince bir anne olarak her yere gittim. Her yere ulaştım. Ulaşmadığım yer kalmadı."

"Benim çocuğum nerdeyse bulsunlar"

Bütün kapılar benim yüzüme kapandı. O gün savcılara biz kanalı kestiremedik. Su kanalında benim çocuğum gitti kayboldu. Buna can mı dayanır? Benim kızım bir kayıp gibi aranmadı. Kaybolan kişiler günlerce, haftalarca, aylarca nasıl aranıyorsa benim kızımın da öyle aranmasını istedim ama bu aranma iki senedir gerçekleşmedi. Gerçekten yazıklar olsun. Gencecik bir kız kaybolup gitti. Ufacık şeyleri gündem ederken benim sesim neden duyulmadı gündem olmadı. Teknolojik olarakta fiziksel olarakta ben kızımın bulunması için devletin bütün imkanlarını kullanmasını istiyorum. Devletin imkanların yüzde 1'i bile bugüne kadar kullanılmadı. Öyle bir günlük aramaları reddediyorum. Benim çocuğum nerdeyse bulsunlar. Suyun altına toprağın altına hepsine baksınlar benim çocuğumu bana kavuştursunlar. Benim bu acım dinmez."

Genel Başkan Asu Kaya ise yetkililere seslenerek şöyle konuştu:

"Bu annenin feryadı evladının bir mezarı olsun feryadı. Allah hiçbir annenin başına böyle bir acı olayı getirmesin ama Elif hanım iki yıldır bu acıyı yaşıyor. Çocuğuna bir mezar taşı istiyor. Öldüyse öldüğünü bileyim ben diyor. Gülhan kızımız için biz TBMM'ye bir soru önergesi verdik. Ama burdan da tekrar yetkililere seslenmek istiyorum. Bu annenin bu acı feryadı duyulmalı. Nasıl bir acı ki bir anneye 'Evladımın bir mezar taşı olsun bir mezarına gidebileyim' diyor. Dolayısıyla yetkililer tarafından tekrar bir teknik ekip oluşturulmalı. Eğer ihmaller varsa açığa çıkarılmalı. Yetkililerin elinden geleni yapmaları lazım. Ailemizin sesinin duyulması lazım."

