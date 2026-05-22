İYİ Parti'den CHP Kurultay Kararına Tepki: Mutlak Butlan

(İZMİR) - İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Ülkü Doğan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin karara yönelik "Bu kararın kendisi mutlak butlandır" dedi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise yapılacak ilk seçimde iktidarın gideceğini söyledi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi il binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Programa İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "Söze bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum ama Türkiye'de her zamanki gibi bayramı bize zehir eden bir iktidar var. Biz Türkiye'nin merkezde birleşmesini ve ülkenin bu kutuplaştıran, ayrıştıran, düşmanlaştıran siyasetten uzaklaşmasını ne kadar ısrarla savunursak, birileri de toplumdaki bu gerginliği tırmandırmak ve bunun üzerinden de Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak üzerine bir siyaset güdüyor. Bunun sonuçlarını ne yazık ki halk olarak yaşıyoruz, bedelini de milletimiz ödüyor" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararınına ilişkin ise Doğan, "Bir hukukçu olarak anlayamadığım bir kararı sizlere de anlatamıyorum. O yüzden de şunu diyebiliyorum: Bu kararın kendisi mutlak butlandır" ifadelerini kullandı.

KIRKPINAR'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise "2010 yılının 12 Eylül günü bu ülkede bir referandum yapıldı. Bu referandum devletin üç erki olan yasama, yürütme ve yargının ele geçirilmesi, yargıya talimat ve emirlerin verilmesi doğrultusunda yapılmış bir referandumdu. Bu referandumu bugünkü iktidarın yandaşı ve personel ihtiyacını, insan gücü ihtiyacını temin ettiği FETÖ'nün elebaşısı tarafından Amerika'dan şöyle bir çağrı yapılmıştı: 'Ölüler bile mezarından kalkıp oy kullanmalı.' Biz anladık ki hak vaki olmuş; ölen insanların da kimlikleriyle o 12 Eylül 2010 tarihinde bir referandum yapılacak. 'Evet' ve 'hayır'dı o referandumun iki parametresi. Biz o gün 'hayır' verdik. Sebebini biliyorduk. 2017'nin 17 Nisan günü yapılan referandumu. Bu referandumda sandıkların kapanmasına bir saatten fazla varken, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir bildirisi yayınlandı. O bildiride aynen şu ifade yer alıyordu: 'Mühürsüz oylar geçerli sayılacaktır.' Bugünkü otokratik sisteme giden basamaklardan, merhalelerden ikincisiydi. 2018 yılına geldiğimizde, o referandumdan 'evet' çıktığı için artık Türkiye'de parlamenter sistem rafa kaldırılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında yeni bir döneme girilmişti. Bu süreç, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle tescillenmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu beylerin ve bu beylerin başındaki beyefendinin muradıydı. Neydi o? Tek adam rejimi. Bugün geldiğimiz noktada, 24 Haziran 2018 ile 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde artık tek adam rejiminin ikinci perçini atılmış ve yürürlüğe girmiş oldu" dedi.

YSK ÇIKIŞI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin değerlendirme yapan Kırkpınar, bu konuda tek yetkili olanın Yüksek Seçim Kurulu olduğunu belirterek "Bizi buralara getiren o dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve yeni atanmış Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu konuda ağzını açıp tek kelam etmiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Kurultayı'nın tescilini Yüksek Seçim Kurulu vermiştir ve mazbatayı seçilmiş o günün genel başkanı Sayın Özgür Özel'e vermiştir. Bu kararla yarın bırakın siyasi partileri; vakıflar, kurumlar, kuruluşlar, dernekler, federasyonlar… Tek bir satırla seçilmiş başkanlıklar sona erdirilebiliyor. Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de dün akşamdan itibaren yankı bulan bu konuda siyasi demecini veren ilk genel başkandır. Çünkü biz İYİ Parti'yi kurma aşamasına geldiğimizde arkamızda bir şey bırakmıştık. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kurultay yapıldı. Gemerek ve Tosya ilçelerinin hakimleri tarafından yok sayıldı. Biz bu partiyi demokratik mücadele hakkını kullanmak için kurduk. Kurarken de sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçim yüzünden seçilmiş bir heyeti yok sayan kişilerden oluşmuş bir anlayışla değil; farklı siyasi partilerde de ülke için verilen siyasi mücadelenin tek bir kişinin iki dudağı arasında ve tek imzasıyla yok hükmünde sayılmasına karşı duruşumuzdandır. Bugün aynı refleksi Sayın Genel Başkanımız göstermiştir" diye konuştu.

İKTİDAR İLK SANDIKTA GİDECEK

Sandık mesajı da veren Kırkpınar, "Kurulacak ilk seçim sandıklarının binalarda yer aldığı günün akşamında bu iktidar, geldiği gibi gidecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş, o partide siyaset yapmış insanların bile bugün itibarıyla olaylar silsilesinin bu ülkeye bir fayda getiremeyeceği kanaati oluşmuştur. 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde tarihinde ilk defa ikinci parti durumuna düşmüş olan iktidar partisi, yapılacak olan seçimde kanaatimce üçüncü ya da dördüncü parti olarak çıkacaktır. Çünkü millet, sokak bunu bekliyor ve istiyor" dedi.

İYİ Partililer bayramlaşma programı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin yaptığı açıklamaları da takip etti.

Kaynak: ANKA