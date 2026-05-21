CHP Kurultayı'na İptal Kararı… CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar: "Chp'nin Yükselen İktidar Yolculuğunun Kimse Önüne Geçemeyecek"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Kurultayı iptal kararının duyulmasının ardından CHP Yozgat İl Örgütü binasında hareketli saatler başladı. Parti örgüt binasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in posteri asıldı. İl Başkanı ve parti yöneticileri, genel merkezden gelen talimatlar doğrultusunda ilçe örgütlerini bilgilendirirken, partililer de örgüt binasına gelmeye başladı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililere hitaben yaptığı konuşmada, "partisinin yükselen iktidar yolculuğunun önüne kimsenin geçemeyeceğini" belirterek, "Biz bu badireleri atlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran, cumhuriyeti kuran parti. Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararlarıyla, birtakım senaryolarla yolundan alıkonulamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dünden daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"CHP DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

İl Başkanı Yaşar, CHP'nin yoluna daha güçlü biçimde devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yolumuza Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin partisi olmayacaktır. CHP'yi AK Partili yapmak isteyenler hüsrana uğrayacaktır. CHP dünden daha güçlü yoluna devam edecektir. Biz çok badireler atlatan bir partiyiz. Biz boyun eğmeyiz. Biz baş veririz, boyun eğmeyiz. Bizim kurucumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk devleti ve cumhuriyeti kurarken padişah, hakkında idam fermanı vermişti. Ona rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hem devleti hem cumhuriyeti hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki eserim var; biri cumhuriyet, biri de Cumhuriyet Halk Partisi' demiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni engellemeye hiç kimsenin gücü yetmez. Cumhuriyet Halk Partililer dünden daha çok güçlüdür, dünden daha çok kararlıyız. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Yaşar, "Onun için herkes buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere çağrım şudur; hiçbir zaman hırsımız, aklımızın önüne geçmeyecek. Sağ duyulu, gayet sağlıklı düşünerek bu kara günleri hep birlikte aşacağız. Herkes müsterih olsun. Hiç kimsenin ensesini karartmasın. Gecenin en karanlık olduğu an, şafağa en yakın olan zamandır. Dolayısıyla yarın bugünden de güçlü olacağız" dedi.

"PARTİMİN YANINDAYIM, NEFERİYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek olmak üzere parti örgüt binasına gelen 68 yaşındaki Zeynep Nurdoğdu Kılıçarslan, "Yozgatlıyım, doğduğumdan beri benim ailem, dedem, amcalarım, bütün akrabalarım gibi beş erkek kardeşimin beşi de CHP'li. Ben de CHP yönetiminde, gençlik kolları, kadın kolları ve il yönetimi artı kurultay delegesi ve milletvekili adayı oldum. Kılıçdaroğlu'nun gelmesine tepki vermek için partinin binasına geldim. Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesini istemiyorum. ve partimin yanındayım, neferiyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA