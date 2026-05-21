CHP Eskişehir İl Binası'na Özgür Özel Posteri Asıldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından Eskişehir'de partililer il başkanlığında nöbet tutmaya başladı. Özgür Özel dışında kimseyi tanımadıklarını belirten CHP'lilere, SOL Parti, Zafer Partisi, EMEP ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Öte yandan CHP Eskişehir İl Örgütü üyelerince parti binasının dış cephesine Özgür Özel'in posteri asıldı.