CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin 32 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Feyzullah Keskin, taziyeleri Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul etti. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Cem Evi'ne gelerek Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu.
Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ