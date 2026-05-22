Haberler

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Karacasu İlçe Başkanlığı'ndan "Adalet Nöbeti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu İlçe Başkanlığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen kararın ardından adalet nöbeti başlattıklarını duyurdu. Açıklamada hukuki ve siyasi mücadeleden geri adım atılmayacağı vurgulandı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN)- Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu İlçe Başkanlığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen kararın ardından "adalet nöbeti" başlatıldığını duyurdu.

CHP Karacasu İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hukuki ve siyasi mücadeleden geri adım atılmayacağı belirtilerek, "Bizi teslim alırlarsa gelecek sandığı şimdiden teslim almış olurlar; o yüzden teslim olmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yolumuz yolsuza, yüzümüz nursuza, ömrümüz arsıza denk düşmesin inşallah" denildi.

İlçe Başkanlığı, nöbet sürecinin başladığını "Işıklarımız sürekli yanacak. Nöbetteyiz" sözleriyle duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Karacasu'da başlatılan nöbet ve tepki sürecinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler