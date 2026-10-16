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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un annesi 78 yaşında vefat etti

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un annesi 78 yaşında vefat etti
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un annesi Hatice Öztunç, 78 yaşında vefat etti. Hatice Öztunç'un cenazesi, 18 Ekim Pazar günü Elbistan Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Zillihan köyünde toprağa verilecek.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un annesi Hatice Öztunç, hayatını kaybetti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un annesi Hatice Öztunç, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Hatice Öztunç'un cenazesi, 18 Ekim Pazar günü Elbistan Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Zillihan köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
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