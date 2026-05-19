CHP'li Karaca: 19 Mayıs özgürlük ve demokrasinin sembolüdür

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, 19 Mayıs'ın bağımsızlık, özgürlük ve halk iradesinin sembolü olduğunu vurguladı; gençlik kolları başkanı da gençlerin özgürlük ve adalet için kararlı olduğunu belirtti.








Haber: Gökdeniz CAN

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, 19 Mayıs'ın sadece bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda milletin özgürlük, demokrasi ve halk iradesine dayalı geleceğinin sembolü olduğunu vurguladı.

CHP Isparta İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kaymakkapı Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamada CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ile CHP Isparta Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Korkmaz konuştu.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca açıklamasında, 19 Mayıs'ın yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919'da Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda milletimizin özgürlük, demokrasi ve halk iradesine dayanan geleceğinin ilanıdır. 19 Mayıs, umutsuzluğun karşısında cesaretin, baskının karşısında millet iradesinin, teslimiyetin karşısında ise bağımsızlığın sembolüdür." dedi."

Aradan geçen yıllara rağmen 19 Mayıs'ın taşıdığı anlamın dimdik ayakta olduğunu ifade eden Karaca, "Çünkü 19 Mayıs sadece bir tarih değil; esarete karşı direnişin, karanlığa karşı aydınlığın ve halkın iradesine olan inancın adıdır" dedi.

Ülkede halk iradesinin yok sayıldığını, gençlerin umutlarının tüketildiğini ve milli bayramların taşıdığı anlamın bilinçli şekilde zayıflatılmaya çalışıldığını söyleyen Karaca, "19 Mayıs'ın coşkusunu azaltmaya, milli bayramları sıradanlaştırmaya, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet bilincini toplum hafızasından silmeye yönelik her girişim bu milletin ortak değerlerine yapılmış açık saldırıdır. Ancak herkes şunu çok iyi bilmelidir ki bu millet ne Cumhuriyetinden vazgeçer ne de Atatürk sevgisinden" açıklamasında bulundu.

CHP Isparta Gençlik Kolları İl Başkanı Korkmaz ise şunları söyledi:

"Gençliği baskıyla teslim alamazsınız. Bu ülkenin gençleri, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında karanlığa boyun eğmeyecek. Gençlerin hayallerini, umutlarını ve enerjisini samimi olmayan vitrinlerin parçası haline getirmeye çalışanlar şunu iyi bilsin: Bu ülkenin gençliği, gerçeği ile gösteriyi birbirinden ayıracak bilinçtedir. Biz de bugün buradan, Cumhuriyet gençliği adına cevabımızı veriyoruz: Geleceğin adı özgürlüktür. Geleceğin adı adalettir. Geleceğin adı eşitliktir. ve geleceğin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür."








Kaynak: ANKA
