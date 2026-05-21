CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Isparta İl Başkanı Karaca: "Özgür Özel'den Gelecek Talimatlara Harfiyen Uyacağız"

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline tepki göstererek, partiyi üyelerin belirlediğini ve Genel Başkan Özgür Özel'in talimatlarına uyacaklarını açıkladı. İl başkanlığında demokrasi nöbeti başlattıklarını duyurdu.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın mahkemeleri değil, üyeleri belirler" dedi ve Özgür Özel'in talimatlarına harfiyen uyacaklarını bildirdi.

Karaca, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine mahkemelerin değil parti üyelerinin karar vereceğini belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i belirlemiştir ve biz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar arkasındayız" diyen Karaca, "Özel'in vereceği talimat doğrultusunda süreci dimdik ayakta götürmeye gayret edeceklerini" söyledi."

Karaca, CHP Isparta İl Başkanlığı'nda demokrasi nöbetine başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler görevimizin başında il başkanlığımızda şu anda demokrasi nöbetine geçmiş bulunmaktayız. Direnişimize güç verecek, destek verecek tüm Cumhuriyet Halk Partili üyeleri, Isparta'da demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımızı bu direnişe, demokrasimize güç vermeye, omuz vermeye çağırıyoruz. Görevimizin başında durup Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'den gelecek talimatlara sonuna kadar harfiyen uyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini, seçilmiş üyeleri,  yöneticileri, delegelerimizi ve demokrasiye inanan tüm hemşehrilerimizi direnişimize güç vermeye, omuz vermeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
