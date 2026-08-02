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CHP Havran İlçe Başkanlığı'na Muhterem Dönmez atandı

CHP Havran İlçe Başkanlığı'na Muhterem Dönmez atandı
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CHP Havran İlçe Başkanlığı görevine eski ilçe başkanlarından Muhterem Dönmez atandı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- CHP Havran İlçe Başkanlığı görevine eski ilçe başkanlarından Muhterem Dönmez atandı.

CHP Havran İlçe Başkanlığı görevine Muhterem Dönmez atandı. Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Dönmez, parti örgütünü daha da güçlendirmek için çalışacaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dönmez, yeni yönetim anlayışıyla ilçe genelinde saha çalışmalarını artıracaklarını, vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurarak yerel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Dönmez, parti içindeki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, görevlendirmenin CHP Havran İlçe Örgütü'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Atamanın ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da Muhterem Dönmez'i telefonla arayarak tebrik etti. Sarı, Dönmez'e yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Havran'ın Dereören Mahallesi'nde doğup büyüyen Muhterem Dönmez, daha önce de CHP Havran İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: ANKA
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