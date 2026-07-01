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CHP Kars İl Başkanlığı Görevinden Alınan Uludaşdemir: "Mücadeleyi Sürdüreceğiz"

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CHP Kars İl Başkanlığı görevinden alınan Onur Uludaşdemir, görevden alınan arkadaşlarıyla birlikte vicdanlarda ve sokaklarda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars İl Başkanlığı görevinden alınan Onur Uludaşdemir, "görevden alınan arkadaşlarıyla birlikte insanların vicdanlarında, sokaklarda mücadele etmeyi sürdüreceklerini" ifade etti.

CHP'nin dünkü MYK toplantısında görevden alınan 26 il başkanı arasında yer alan Uludaşdemir, kararı haberlerden duyduğunu söyledi.

CHP'nin sadece ülkenin değil, dünyanın da en köklü siyasi partilerinden olduğunu aktaran Uludaşdemir, "CHP İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmadı" dedi.

Partide 18 yaşından bu yana bulunduğunu ifade eden Uludaşdemir, "Maddi, manevi bütün emeğimi kattığım bir partide böyle bir haberi duymaktan üzüntü içerisindeyim" diye konuştu.

"Ama aynı zamanda kamuoyuna bir gururunu da anlatmak istediğini" bildiren Uludaşdemir, "Tarihin doğru tarafında olmaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadesini kullandı."

Uludaşdemir, görevden alınan arkadaşlarıyla birlikte insanların vicdanlarında, sokaklarda mücadele etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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