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CHP Dalaman ve Seydikemer ilçe başkanlıkları istifa ederek YENİ Parti’ye geçti

CHP Dalaman ve Seydikemer ilçe başkanlıkları istifa ederek YENİ Parti’ye geçti
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Muğla'da Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ve Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz öncülüğünde CHP ilçe yönetimleri toplu olarak partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

(MUĞLA) - Muğla'da Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ve Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz öncülüğünde CHP ilçe yönetimleri toplu olarak partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ve CHP Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

Bilal Sarıhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, halkın iradesine ve demokrasiye olan inancımız doğrultusunda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde alınan mutlak butlan kararına karşı olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Demokratik iradenin yok sayılmasını kabul etmiyor, halkın kararının her şeyin üzerinde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde başlayan 'Yeni Yolda, Yeni Umutlara' diyerek YENİ Parti saflarına katılıyor ve mücadelemizi aynı kararlılık, aynı inanç ve aynı umutla sürdürüyoruz. Ülkemiz için, demokrasimiz için, halkımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz da halkın iradesine sahip çıkmak adına partilerinden topluca istifa ettiklerini ve yeni kurulan partiye katıldıklarını açıkladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada Özgür Özel'e olan desteklerinin tam olduğunu belirterek, tüm Seydikemerlileri YENİ Parti'ye üye olmaya davet etti.

Kaynak: ANKA
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