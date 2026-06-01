Haberler

CHP'nin Bursa Kurultay Delegeleri Olağanüstü Kurultay İçin İmza Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay sürecinin başlaması için imza verdiğini açıkladı. Yeşiltaş, Özgür Özel'e destek mesajı verdi.

(BURSA) - Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay sürecinin başlaması için imzalarını verdiğini açıkladı. Yeşiltaş, partinin geleceğine örgüt iradesinin yön vereceğini belirterek, Özgür Özel'e destek verdi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, istinafın mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelere işaret ederek, Bursa kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması amacıyla imza verdiğini duyurdu.

Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin demokratik geleneklerine ve örgüt iradesine olan inancımızla, olağanüstü kurultay sürecinin başlaması adına Bursa Kurultay Delegeleri olarak imzalarımızı verdik. Partimizin gerçek sahibi örgütlerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugününe ve yarınına yön verecek olan da üyelerimizin, delegelerimizin ve örgütümüzün ortak iradesidir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; demokrasiye, parti içi hukukumuza, örgüt irademize ve Cumhuriyet Halk Partimizin iktidar yürüyüşüne sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı

14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü: Sebebi ifadesinde ortaya çıktı
Otomobilin çarptığı çocuk öldü, durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü darp edildi

Hastaneye gider gitmez, tekme tokat saldırmaya başladılar
Odegaard'ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti

Taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor