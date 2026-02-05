Haberler

CHP Ardanuç İlçe Örgütü'nden Valiliğe Tepki: Vatandaşa Hakaret Kabul Edilemez

CHP Ardanuç İlçe Örgütü, çığ altında kalan Bülent Gezer ile ilgili Valilik açıklamalarını eleştirerek, vatandaşların taleplerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları konusunda yetersiz bilgilendirme yapıldığına ve ailelerin acılı durumlarının küçümsendiğine dikkat çekildi.

(ARTVİN) - CHP Ardanuç İlçe Örgütü, Artvin'de 37 gündür çığ altında kalan Bülent Gezer'e ulaşılamamasına yönelik eleştiriler üzerine Valilik tarafından yapılan açıklamalara ilişkin, "İdareden beklentisi olan vatandaşımızı azarlarcasına bilgilendirmek, onlardan 'alçak, bölücü, ayrıştırıcı' olarak bahsetmek ne bir devlet adamına yakışır ne de vicdana sığar" tepkisini gösterdi.

CHP Ardanuç İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, çığ altında kalan Bülent Gezer için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin Valiliğin yaptığı açıklamalar eleştirildi.

"İdareden beklentisi olan vatandaşımızı azarlarcasına bilgilendirmek, onlardan 'alçak, bölücü, ayrıştırıcı' olarak bahsetmek ne bir devlet adamına yakışır ne de vicdana sığar" denilen açıklamada, vatandaşların anayasal haklarını kullanarak basın yoluyla seslerini duyurmasının küçümsendiği savunuldu."

Arama-kurtarma çalışmalarına risk nedeniyle ara verilmesinin anlayışla karşılandığı belirtilen açıklamada, ancak çalışmaların süresiz durdurulması ve yeterli bilgilendirme yapılmamasının, ailelerin valiliğe çağrı yapmasına neden olduğu kaydedildi.

Ardanuç halkının suçlayıcı ve profesyonellikten uzak açıklamaları hak etmediği ifade edilen açıklamada, CHP Ardanuç İlçe Yönetimi, acılı ailelerin yanında olduğu vurgulandı.

