CHP 81 İlde Sahada... Uşaklı Esnaf: Elektrik Faturalarını Elimize Aldığımız Anda Sanki Çarpılmış Gibi Hissediyoruz

(UŞAK)- CHP Uşak örgütü sahaya inerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Uşaklı bir esnaf, ekonomik sorunlardan dert yanarak, "Elektrik faturalarını elimize aldığımız anda sanki çarpılmış gibi hissediyoruz kendimizi. Üstüne bir de yüzde 25 zam yaptılar. Artık dükkan kirasından çok elektrik parası ödüyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Uşak'ta başladı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve il örgütü, İsmetpaşa Caddesi ve Yöresel Ürünler Çarşısı'nda vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında konuşan bir esnaf, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını belirterek şunları söyledi:

"Esnafın durumu çok kötü, dükkan kirasını çıkaramayanlar, siftah yapmadan gidenler çok. Elektrik faturalarını elimize aldığımız anda sanki çarpılmış gibi hissediyoruz kendimizi. Üstüne bir de yüzde 25 zam yaptılar. Artık dükkan kirasından çok elektrik parası ödüyoruz. Ben kendimden örnek vereyim, 15-20 bin lira elektrik parası ödüyorum, buna bir de yüzde 25 ekleyin. Neredeyse kira parasından fazla. Peki sattıklarımızla bunları karşılayabiliyor muyuz? Elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz ama eskilere göre çok zorlanıyoruz. Önceden elektrik faturası geldiğinde bakmazdık bile, ödediğimiz gün ne kadar olduğunu görürdük. Şimdi ise sanki icradan gelmiş gibi hissediyoruz. Okumaya gelenleri gördüğümüzde bile tedirgin oluyoruz"

Kaynak: ANKA
