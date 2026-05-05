CHP Zonguldak’ta sahada: Esnaf ve vatandaşın sorunları dinlendi

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak örgütü sahaya inerek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Zonguldak'ta her mahallede, her ilçede vatandaşlarımızın sesini doğrudan dinliyoruz. En çok dile getirilen sorunların başında geçim sıkıntısı, emekli maaşlarının yetersizliği ve asgari ücretin alım gücünün düşmesi geliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Zonguldak'ta başladı. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan ve parti yönetim kurulu üyeleri kent merkezi, pazar yerleri ve mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşın talep ve sorunlarını dinledi.

Pazar esnafı artan maliyetler nedeniyle satış yapamadıklarını ve alım gücünün düştüğünü belirtirken, emekliler maaşların kira, fatura ve gıda giderlerini karşılamadığını söyledi. Çalışanlar ise asgari ücretin mevcut ekonomik şartlar karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi. Vatandaşlar, "Market fiyatlarına yetişemiyoruz, her geçen gün geçim daha da zorlaşıyor" diye konuştu.



CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, saha çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, ekonomik tablonun toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini belirterek, "Zonguldak'ta her mahallede, her ilçede vatandaşlarımızın sesini doğrudan dinliyoruz. En çok dile getirilen sorunların başında geçim sıkıntısı, emekli maaşlarının yetersizliği ve asgari ücretin alım gücünün düşmesi geliyor" dedi.

Dural, Zonguldak'ta işçi, emekli ve esnafın aynı ekonomik baskı altında olduğunu vurgulayarak, "İnsanlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Pazar yerinde, sokakta, ev ziyaretlerinde bunu birebir görüyoruz. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Bizim görevimiz sadece dinlemek değil, bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte siyasetin gündemine taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik sıkıntılar en temel gündem maddesi"

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan ise vatandaşla doğrudan temasın önemine dikkat çekerek, "Karadeniz Ereğli'de her mahallede yurttaşlarımızın sesini dinliyoruz. Ekonomik sıkıntılar en temel gündem maddesi. Bu sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm için ilgili tüm platformlara taşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak: ANKA