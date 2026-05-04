CHP 81 İlde Sahada… Adıyamanlı Esnaf: Çocuğa Simit Parası Veremiyoruz

CHP Adıyaman örgütü, "CHP 81 ilde sahada" çalışması kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti örgütü sahaya çıkarak esnafın sorunlarını dinledi.

Doğan, saha çalışmaları sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını ileterek, partinin çözüm önerilerini esnaf, vatandaş ve emeklilerle paylaştı.

Tütün üretimi ve satımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, mevcut uygulamalara son vereceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu bizim alın terimiz. Bu memleketin, bu toprakların alın teri. Mezopotamya'nın alın teri. Bize yasakladılar. Buna eroin muamelesi yapıyor, esrar muamelesi yapıyorlar. Gücü büyük şirketlere yetmiyor, bize yetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bu bize serbest olacak. Çünkü zenginlere, patronlara değil, bu bize serbest olacak."

Ziyaretlerde söz alan bir esnaf ise yaşadıkları ekonomik sorunları şu sözlerle dile getirdi:

"İşler berbat. Fiyatlar çok yüksek. Eskiden insanlar bir kilo alıyordu, şimdi alamıyor. Stopajı ödeyemiyoruz, kirayı ödeyemiyoruz, Bağ-Kur'u ödeyemiyoruz. Çocuğa simit parası veremiyoruz. Depremden sonra esnaf tamamen bitti."

Bir başka esnaf da "Sattığımızdan ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Bununla kira mı ödeyelim, fatura mı ödeyelim? Bu şartlarda ayakta kalmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saha ziyaretlerinde emekliler de yaşadıkları ekonomik kayıplara dikkat çekti. Bir emekli, "Eskiden maaşımla sekiz çeyrek altın alıyordum, şimdi üç çeyrek alıyorum. Beş çeyrek altın cebimizden gitti. Artık çay içmek bile zor hale geldi" dedi.

"Umudumuz tükenmeyecek"

CHP heyeti, ziyaretlerde vatandaşlara mevcut ekonomik koşulların değişeceği mesajını verirken, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. İl Başkanı Doğan, "Bugünler böyle geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla herkes hakkını alacak. Umudumuz tükenmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA