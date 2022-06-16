Çgd Rize Şube Başkanı Karafazlı'nın Haberine Erişim Engeli

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı'nın; Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ile ilgili "Devlet yatırımlarını kendi başarısı gibi gösteren Türüt, milletvekilliği hülyasında mı?" başlıklı haberi için mahkeme tarafından erişim engeli kararı alındı.

Gazeteci Gençağa Karafazlı'nın geçen hafta Rize Nabız ve Kuzey TV internet sitelerinde yayınlanan ve Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ile ilgili "Devlet yatırımlarını kendi başarısı gibi gösteren Türüt, milletvekilliği hülyasında mı?" başlıklı haberi Rize Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Haziran'da verdiği kararla erişime engellendi. Mahkeme kararında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Basın ve yayın hürriyeti ile başvurucunun kişilik hakları arasında adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğuna kanaat getirildiği, başvurucunun şeref ve itibarının korunması üzerindeki hakları gözetildiğinde, başvurucu vekilinin talebinin kabulü ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti karşısında, başvurucunun kişilik haklarının korunmasına üstünlük tanınması gerektiği hususunda tam bir vicdani kanaate varıldığından talebin kabulüne…"

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, kararı şöyle değerlendirdi:

"Geçen yıl yayınladığım birçok habere sıradan gerekçelerle erişim yasağı getirildi. Erişim yasağı getirilen bazı haberlerimin ardından hakkımda davalar açıldı. Yine İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt'ün eşi ile ilgili, 'FETÖ dan yargılandı devlet bankasına müdür oldu' haberimize erişim yasağı getirildi, ardından hakkımda dava açıldı ve 5 bin TL para cezası ile cezalandırıldım bu dava istinafta devam ediyor. Haberlerimize erişim yasağının dışında bir de her haberimizle ilgili 1100 TL avukatlık ücreti ödemeye mahküm ediliyoruz.

Kısacası AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin geçtiği her haberimize erişim yasağı getiriliyor. Adeta yargı kıskacındayız bugüne kadar onlarca haberimize erişim yasağı kararı getirildi. Ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünden söz etmek asla mümkün değil. Tam anlamıyla Rize'de muhalif bilinen gazeteciler yargı ablukası altında nefes alamıyoruz."

Rize'de gazetecilere yönelik baskılara tepki gösteren Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü; gazetecilere yönelik sansürcü uygulamalara karşı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Güleryüzlü, sorumluların gazetecilerin en temel hakkı olan basın ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi ve sansürcü anlayıştan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti.

ANKA / Yerel