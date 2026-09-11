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Cezalarını okullardaki sınıfları boyayarak çektiler

Cezalarını okullardaki sınıfları boyayarak çektiler
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İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 11 okul ile 3 camide boya, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 11 okul ile 3 camide boya, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 187 sınıfta başta olmak üzere çok sayıda alan yenilenerek yeni eğitim yılına hazır hale getirildi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma kapsamında yürütülen faaliyetlerde, 5 okulda boya ve badana, 6 okulda ise tamirat, tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 187 sınıf, 20 atölye, 15 oda, 11 laboratuvar, 5 kütüphane ve 5 mescit ile çeşitli koridor ve merdiven boşluklarının boya ve badana işlemleri tamamlandı.

Duvarlar boyandı, okullar yeni döneme hazırlandı

Denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışmalarıyla okulların sınıf ve ortak kullanım alanları yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yenilendi. Boya, bakım ve onarım çalışmalarının ardından öğrencilerin daha temiz, ferah ve düzenli ortamlarda eğitimlerine başlaması için okullar hazır hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 3 camide çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Amaç topluma yeniden kazandırmak

Çalışmaların, açık ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında ayrılan ve kanunen iyi halli olduğu tespit edilen hükümlülerin şartlı salıverilme tarihine kadar tabi oldukları denetimli serbestlik sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimli serbestlik kapsamında yükümlüler, belirlenen süre içerisinde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma gibi yükümlülüklere tabi tutulabiliyor. Uygulamayla hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarla okullar, camiler ve diğer ortak kullanım alanlarının bakım ihtiyaçlarına katkı sağlanırken, yükümlülerin de toplum yararına hizmet üretmeleri sağlanıyor.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, denetimli serbestlik uygulamasının yalnızca bir infaz yöntemi olmadığı, aynı zamanda iyileştirme, sorumluluk kazandırma ve topluma yeniden kazandırma amacı taşıdığı belirtildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar ve ortak kullanım alanları yenilenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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