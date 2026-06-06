Elazığ'da Ceza İnfaz Personeli Günü 88. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen törenle, adaletin tecellisinde ve toplumsal düzenin korunmasında hayati rol üstlenen ceza infaz kurumları çalışanlarının "Ceza İnfaz Personeli Günü" 88. yıl dönümünde kutlandı.

Elazığ'da, adaletin ıslah edici gücünü fedakarca yansıtan ceza infaz personelinin özel günü, Valilik Meydanı'nda düzenlenen anlamlı bir şölen ve çelenk sunma töreniyle taçlandırıldı. Ceza infaz hizmetlerinin modern ve kurumsal bir kimliğe kavuştuğu 1938 yılından bu yana geçen sürecin 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda, Elazığ Cezaevi sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karadoğan ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Genç Yusuf Fidanoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törende konuşma yapan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Genç Yusuf Fidanoğlu, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde valilik meydanında bugün burada, adaletin tecellisi, ikamesinde ve toplumsal düzenin korunmasında üstlendiği hayati bir rolü olan ceza infaz personelimizin o özel gününü kutlamak ve bu anlamlı günü bir şölen sunma töreniyle taçlandırmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli meslektaşlarım, peki neden 6 Haziran. Bu tarihin bizim için anlamı ve önemi çok büyüktür. Ceza infaz kurumları bundan tam 97 yıl önce 1 Haziran 1929 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılarak Adalet Bakanlığı'na bağlanmış ve 6 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3480 sayılı kanunla ceza infaz hizmetleri modern, kurumsal bir kimliğe kavuşmuştur. Adalet teşkilatımızın bu köklü geçmişine sahip güzide çınarı bugün de aynı kararlılık ve inançla kök salmaya devam etmektedir. İşte bu tarihi milat nedeniyle her yıl 6 Haziran günü ceza infaz kurumlarında görev yapan her kademedeki personelimizin fedakarlıklarını, emeklerini ve meslek onurunu hatırlatmak, sesimizi ve başarılarımızı daha gür duyurmak adına Ceza İnfaz Personeli Günü olarak kutlanmakta ve her yıl da kutlanmaya devam edecektir. Bizler dört duvar arasında sadece bir asayiş görevini yerine getirmiyoruz. Bizler insanı yeniden topluma kazandırmak, adaletin ıslah edici ve dönüştürücü gücünü göstermek için 7 gün 24 saat birim insanı, şefkat ve devlet ciddiyetiyle çalışan bir aileyiz. Zor şartlar altında yüksek bir görev bilinci ve fedakarlıkla yürütülen bu meslek her türlü övgünün üzerindedir. İnşallah bugünün gücüyle sosyal haklarımızın da iyileşeceği ve güvenlik sınıfına dahil olacağı günleri de görürüz. Bu anlamlı günde görevi başında şehit düşen meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, fedakarca görev yapan tüm ceza infaz personelimize, kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen çelenk sunma programına, Elazığ Cezaevi sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karadoğan ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Genç Yusuf Fidanoğlu'nun yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sivrice Kadın Açık CİK, Elazığ Kampüs Açık CİK, 1 ve 2 No'lu Yüksek Güvenlikli CİK, 1 Nolu T Tipi, E Tipi, R Tipi Kapalı CİK ile Çocuk Eğitimevi yöneticileri ve personelleri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı