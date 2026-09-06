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Bilecik'te hükümlülere Mevlid-i Nebi programı

Bilecik'te hükümlülere Mevlid-i Nebi programı
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Bilecik Ceza İnfaz Kurumunda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, hükümlülerle bir araya gelerek Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve güzel ahlakının önemini vurguladı.

Bilecik Ceza İnfaz Kurumunda 'Mevlid-i Nebi Programı' düzenlendi.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Bilecik Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda, değerlendirmelerde bulunan İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemini vurguladı.

Özsoy, "Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin örnek hayatını, güzel ahlakını ve insanlığa yönelik evrensel mesajlarını hatırlamak, hayatımızda bunlara daha fazla yer vermek büyük önem taşıyor. Bu anlamlı program vesilesiyle hükümlü kardeşlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin güzel ahlakını hayatımıza yansıtan kullarından eylesin" dedi.

Program, yapılan iyi dilek ve duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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