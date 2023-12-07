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Ceylanpınar'da sis görüş mesafesini düşürdü

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Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da etkili olan sis bulutu, yollarda görüş mesafesini düşürdü. Yetkililer, sürücüleri sis konusunda uyararak trafikte dikkatli olmalarını istedi.

- Ceylanpınar'da sis görüş mesafesini düşürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da etkili olan sis bulutu, yollarda görüş mesafesini düşürdü.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da yoğun sis etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yer yer görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer, sürücüleri sis konusunda uyararak trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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