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Ceylanpınar'da Polis Ekiplerinden Öğrencilere Karşıdan Karşıya Geçme Eğitimi

Ceylanpınar'da Polis Ekiplerinden Öğrencilere Karşıdan Karşıya Geçme Eğitimi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, okul önünde öğrencilere yolun karşısına geçme konusunda uygulamalı eğitim vererek güvenlik önlemlerini artırdı. Eğitim sonrasında asayiş uygulamaları ve narkotik denetimleri de gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, okul önünde öğrencilere yolun karşısına geçme eğitimleri vererek araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde yolun karşısına nasıl geçmeleri gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verdi. Çocuklarla birlikte yolun karşısına geçen polisler, yolda ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Karşıdan karşıya geçme eğitiminin ardından okul önünde asayiş uygulaması yapan ekipler, araçları durdurup içerisinde arama yaptı. Okul çevresindeki park ve bahçelerde de denetim yapan narkotik polisleri, çocukları ve gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirip çeşitli uyarılar yaptı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ceylanpınar Narkotik Güvenlik 3-sayfa Asayiş Eğitim Yerel Polis

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