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Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi göçük altında kaldı. Yapılan kurtarma çalışmalarında 3 işçi hastanede hayatını kaybetti, bir işçinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan ve yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan 4 işçiden 3'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İşçiler göçük altından kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 işçi olaydan hemen sonra kurtarılırken, diğer 3 işçi ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ile Halil Kartalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir işçinin ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabında olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ceylanpınar ilçemizde yapımı devam eden inşaat sahasında gerçekleştirilen altyapı çalışması esnasında oluşan göçükte toprak altında kalan 4 işçimizin kurtarılması için yürütülen çalışma neticesinde 1 işçimiz sağ olarak çıkarılmış, ancak 3 işçimiz yapılan bütün müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Büyük bir üzüntüye sebep olan olayda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum"

Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Yerel
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