Ceylan Karavil Park'ta Unutulmaz Dinozor Deneyimi

Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 10-11-12 Ekim tarihlerinde çocukları tarih öncesi çağlara götüren unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yaptı.

"Jurassic Age" temasıyla düzenlenen etkinlik, çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Etkinlik boyunca çocuklar, dev dinozor maketleriyle tanıştı, etkileyici görsel alanlarda fotoğraflar çekip, bilgi dolu bir yolculuğa çıktı. Özel olarak oluşturulan arkeoloji alanı gerçek bir kazı deneyimi yaşattı. Kendi elleriyle fosil kalıntıları ve dinozor kemikleri bulmaya çalışan çocuklar hem öğrenmenin hem de keşfetmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik, AVM yönetimi tarafından tamamen ücretsiz olarak organize edildi. Bu sayede tüm çocuklar etkinliğe eşit şekilde katılma fırsatı buldu.

Ceylan Karavil Park, önümüzdeki dönemde de eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bölge halkını buluşturmaya devam edeceğini belirtti. - DİYARBAKIR