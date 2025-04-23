Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut durum itibariyle paniğe gerek yok. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut durum itibariyle paniğe gerek yok. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut durum itibariyle paniğe gerek yok. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel