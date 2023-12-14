Çevre Bakan Yardımcısı Gürgen: Rezerv alanlar hakkında yalan haberler var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, rezerv alanlar hakkında çıkan yalan haberlere dikkat çekerek, doğru bilgi almanın işleri daha kolay hale getireceğini söyledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte yapılan basın toplantısında konuşan Gürgen, vatandaşların doğru bilgiyi yetkililerden alması gerektiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, hangi alanların rezerv alan olacağını ve kanundaki rezerv alan uygulamalarında hak sahiplerinin başka bir yerlere gönderileceğine dair yalan haberler olduğuna dikkat çekerek, "Doğru bilgiyi alırsak, işleri yürütmek daha kolay olacak" dedi.

Vedad Gürgen, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte Hatay'da 'Kalıcı Konut ve Rezerv Alanları' ile ilgili basın toplantısı yaptı. Toplantıda önce 'Kalıcı Konut ve Rezerv Alanları' hakkında basın mensuplarına sunum yapan Gürgen, ardından yaptığı açıklamada, kamuoyuna yönelik uzun zamandır dezenformasyon olduğuna dikkat çekerek, hangi alanların rezerv alan olacağını ve kanundaki rezerv alan uygulamalarında hak sahiplerinin başka bir yerlere gönderileceğine dair yalan haberler olduğunu söyledi.

Vatandaşların en doğru bilgiyi yetkililerden almaları gerektiğini vurgulayan Gürgen, "Doğru bilginin adresi valiliğimizdir, kaymakamlarımızdır ve belediye başkanlarımızdır. Doğru bilgiyi alırsak, işleri doğru yürütmek daha kolay olacak. Hepimiz nihayetinde 6 Şubat'ta yıkılan yerlerin ihyası ve insanların tekrardan eski evlerine, iş yerlerine kavuşturması için uğraş veriyoruz. Bunu hep birlikte yapmamız ve insanlara moral vererek yapmamız gerekiyor" dedi.

Depremle ilgili bazı istatistik bilgiler veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise, "Depremde Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 139 kişi. Ağır hasarlı binaların sayısı 80 bin 323, şu ana kadar enkazın yüzde 93,28'i kaldırıldı" diye konuştu. - HATAY