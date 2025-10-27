Ceviz Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Hafız Ahmet Kaplan Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Hafız Ahmet Kaplan, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 25 Eylül günü ceviz toplamak isteyen Kaplan, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye kaldırılan Kaplan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren Hafız Ahmet Kaplan, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kaplan'ın vefatı, Uzundere ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Cenazesinin bugün Pehlivanlı Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ERZURUM