Çeşme'de Şiddetli Yağış ve Lodos Su Baskınlarına Yol Açtı

(İZMİR) – Çeşme ilçesinde gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan sağanak ve kuvvetli lodos, ilçede su taşkınlarına ve su baskınlarına yol açtı. İZSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle saat 04.00'ten sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle kıyı bandında tahliye sistemlerinde tıkanma ve geri basma kaynaklı sorunlar yaşandı.

İzmir'i dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan şiddetli sağanak, günlük yaşamı etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı" kodlu uyarı yaptığı yağışın etkisiyle Musalla Deresi ve marinaya açılan dere hattının kritik seviyeye ulaştığı bildirildi.

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin anlık olarak yükseldiği, bu durumun kıyı bölgelerinde taşkın riskini artırdığı kaydedildi. Özellikle yazlıkların yoğun olduğu Alaçatı bölgesinde su baskınları yaşandığı, ancak birçok yazlık konutun boş olması nedeniyle detaylı durum tespitinin yapılamadığı ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre, bölgede son 24 saatte Karaburun'da 154 mm, Çeşme'de 126 mm ve Foça'da 122 mm yağış kaydedildi.

112 çağrı hattına iletilen toplam ihbar sayısının 61 olduğu, bu vakaların 44'ünün ev su baskını, 11'inin işyeri su baskını, 3'ünün hasar tespiti ve 2'sinin araç su baskını olduğu bildirildi. İZSU 185 Çağrı Merkezi'ne ulaşan 106 ihbarın 18'i Çeşme'den geldi. Bu ihbarların 4'ü yol su baskını, 14'ü ev su baskını olarak kayıtlara geçti. Diğer su baskını ihbarları Karaburun, Bornova, Foça, Karabağlar ve Konak ilçelerine eşit şekilde dağıldı.

İtfaiye ve İZSU ekiplerinin Alsancak ve Bostanlı sahilleri ile Konak ve Karşıyaka'daki kritik bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürdüğü, dere altgeçitlerinde olası risklere karşı sürekli kontrol yapıldığı belirtildi.

İZBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın sahada ön tespit çalışmalarıyla koordinasyona destek verdiği, Fen İşleri ekiplerinin kepçe ve bobcat araçlarıyla müdahalelere katıldığı, Tarım Hizmetleri Dairesi'nin ise tarımsal alanlardaki hasar tespitleri için sahaya çıkacağı aktarıldı.

İlgili birimlerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, bölgede gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.