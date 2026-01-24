Kutlu Aktaş Barajı'nda sevindirici yükseliş: Su seviyesi yüzde 0,01'den yüzde 15,50'ye çıktı

Çeşme'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, son yağışların ardından su seviyesi yükselmeye başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 15,50 seviyesine ulaştı.

Uzun süredir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan Çeşme'de, barajda yaşanan bu artış vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 0,01 gibi neredeyse tamamen tükenme noktasına gelen su seviyesi, bölgedeki su krizi tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Geçen yıla göre hala geride

İZSU'nun paylaştığı resmi verilere göre, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki mevcut su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala daha düşük durumda. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde barajın doluluk oranı yüzde 21,46 olarak ölçülmüştü.

Uzmanlar, yaşanan artışın sevindirici olmakla birlikte, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından tasarruf çağrılarının önemini koruduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, önümüzdeki süreçte yağışların devam etmemesi halinde su seviyelerinde yeniden düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. - İZMİR