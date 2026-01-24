Haberler

Kutlu Aktaş Barajı'nda sevindirici yükseliş: Su seviyesi yüzde 0,01'den yüzde 15,50'ye çıktı

Kutlu Aktaş Barajı'nda sevindirici yükseliş: Su seviyesi yüzde 0,01'den yüzde 15,50'ye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son yağışlarla birlikte Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15,50'ye ulaştı. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre hala düşük seviyelerde olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, su tasarrufuna dair uyarılara devam edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çeşme'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, son yağışların ardından su seviyesi yükselmeye başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 15,50 seviyesine ulaştı.

Uzun süredir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan Çeşme'de, barajda yaşanan bu artış vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 0,01 gibi neredeyse tamamen tükenme noktasına gelen su seviyesi, bölgedeki su krizi tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Geçen yıla göre hala geride

İZSU'nun paylaştığı resmi verilere göre, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki mevcut su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala daha düşük durumda. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde barajın doluluk oranı yüzde 21,46 olarak ölçülmüştü.

Uzmanlar, yaşanan artışın sevindirici olmakla birlikte, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından tasarruf çağrılarının önemini koruduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, önümüzdeki süreçte yağışların devam etmemesi halinde su seviyelerinde yeniden düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar