Çeşme Belediyesi Sömestir Tatili Boyunca Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor

Kültür sanat çalışmalarına aralıksız devam eden Çeşme Belediyesi, sömestir tatili boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölye ve tiyatro programlarına tüm öğrencileri davet ederek, çocuklara iyi tatiller diledi.

Etkinlikler kapsamında 24 Ocak Çarşamba "Duygu Haritamız", 25 Ocak Perşembe "Çocuk Olmaya Hakkım Var" 26 Ocak Cuma "Yedinci Kıtaya Yolculuk" 27 Ocak Cumartesi Çeşme Belediyesi Kent Belleği Gezisi, 29 Ocak Pazartesi "Hayvan Hakları" Atölyesi, "Bir Fikrim Var" adlı tiyatro gösterimi, 30 Ocak Salı "Maske Atölyesi", "Sağlıklı Yaşam Sokağı" adlı tiyatro, 31 Ocak Çarşamba "Elime Mum Dik" Atölyesi, 1 Şubat Perşembe "İçimdeki Çocuk Sobe" Atölyesi, 2 Şubat Cuma "Masal Çemberi" Atölyesi gösterimi olacak.