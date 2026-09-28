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Çermikli iş insanı Halit Demiroğlu depremde yıkılan camiye 100 bin lira bağışladı

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Çermikli iş insanı Halit Demiroğlu depremde yıkılan camiye 100 bin lira bağışladı
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Almanya'da yaşayan Çermikli iş insanı Halit Demiroğlu, depremde yıkılan Petekkaya Mahalle Cami'nin inşaatına 100 bin lira bağışladı. 6 aydır süren inşaatın kaba kısmı tamamlandı; eksikler hayırsever destekleriyle gideriliyor.

Almanya'da yaşayan Diyarbakır Çermikli işadamı Halit Demiroğlu, memleketinde yapılan camii inşaatına 100 bin lira bağışta bulundu.

Maraş merkezli 2023 depreminde hasar gören Petekkaya Mahalle Cami yıkılmış, yerine yeni bir camii yapımına başlanmıştı. 6 aydır yapımı devam eden caminin kaba inşaatı tamamlandı. Geriye kalan eksiklerin tamamlanması da hayırsever vatandaşların destekleriyle devam ediyor. Almanya Frankfurt'ta faaliyet gösteren Avrupa Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, memleketinde yapımı devam eden camii inşaatına bağışta bulundu. Demiroğlu, memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Almanya'da yaşayan Çermikli Muzaffer Ünsal isimli vatandaş da Almanya'daki hemşerilerinin bağışladığı bin 680 Euroyu, cami imam hatibi Kahraman Ceylan'a teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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