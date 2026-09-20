Çermik’te Gaziler Günü etkinliği

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Çermik Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Çermik Kaymakamlığı görevine vekaleten bakan Çüngüş Kaymakamı Murat Ak, gaziler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemi ile ilgili sunumlar ve konuşmalarla devam etti. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ve gaziler rahmetle anıldı.

Program, gaziler ve aileleri onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı