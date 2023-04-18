Çerkezköy Belediye Başkanı Akay'dan Bakımevlerine Bayram Ziyareti

Ramazan Bayramı öncesi Özel Trakya Bakım Merkezi ve Özel Yonca Bakım Evi’ni ziyaret eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, engelli ve ileri yaştaki vatandaşların bayramını kutlayarak, sohbet etti.

Ramazan Bayramı öncesi Özel Trakya Bakım Merkezi ve Özel Yonca Bakım Evi'ni ziyaret eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, engelli ve ileri yaştaki vatandaşların bayramını kutlayarak, sohbet etti.

Fatih Mahallesi Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi üzerinde bulunan Trakya Bakım Merkezi ile Özel Yonca bakım Evi'ni ziyaret eden Başkan Akay, yaşlı ve engelli vatandaşlar ile sohbet ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ziyaretlerinde Başkan Akay, şöyle konuştu:

"Bakımevlerinde kalan yaşlı ve engelli büyüklerimizin yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutluyor, sağlık, sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Bakım Merkezi'nde kalan yaşlılarımız bizler için çok değerli ve her zaman yanlarındayız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Bir isteğiniz, dileğiniz olursa bizimle irtibat kurmanız yeterli. Hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Sağlık, huzur içinde nice bayramlar diliyorum."