Çerkesler, Kadir Gecesi'nde Çankaya Belediyesi'nin İftar Sofrasında Buluştu

Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir sivil toplum kuruluşunu iftar yemeğinde konuk eden Çankaya Belediyesi, Kadir Gece'sinde de Ankara'da yaşayan Çerkesleri ağırladı.

Çankaya Belediyesinin her Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar yemeklerinin Kadir Gecesi'ndeki konukları Çerkesler oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Çerkes vatandaşlar katılarak birlik beraberlik sergilediler.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Fethi Açıkel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Celoka ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer de katıldı.

TAŞDELEN: "DAYANIŞMAYI NE KADAR BÜYÜTSEK AZDIR"

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "1864 de yaşanan büyük sürgünden bu yana var olmak için direnen, direnirken de her zaman dayanışmanın en büyüğünü gösteren, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, cumhuriyetten, bayrak ve vatan sevgisinden asla vazgeçmeyen Çerkes dostlarımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu dayanışmayı ne kadar büyütürsek azdır" dedi.