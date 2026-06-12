CENTCOM: "136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi engellendi"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'na uygulanan abluka nedeniyle 136 gemiyi yeniden yönlendirdiğini ve 9 gemiyi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada, "ABD Donanması savaş gemileri ve hava unsurları, İran'a karşı ablukayı uygulamak için bölgesel sularda devriye gezmeye devam ediyor" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı