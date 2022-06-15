Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki Taş Ocağında Çalışan Kamyoncular Kontak Kapattı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Cengiz İnşaat'ın Rize'deki İyidere Lojistik Liman inşaatının deniz dolgusuna taş temin etmek için dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan Eskencidere'de açtığı taş ocağında çalışan 80 kamyon şoförü, aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı.

Cengiz İnşaat'ın İyidere Lojistik Liman inşaatına Eskencidere vadisinden taş ve hafriyat taşıyan kamyoncular, 90 günden beri ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün kontak kapatma eylemi yaptı. Kamyoncular, taşıma ücretleri ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Kamyonculardan Haşim Öztürk, şunları söyledi:

"90 GÜN OLDU, PARALARIMIZ ÖDENMİYOR"

"Biz, canla başla ve namuslu bir şekilde, bu hayat pahalılığında İkizdere'nin Eskencidere vadisinden Cengiz İnşaat'ın İyidere'de yapımını üslendiği lojistik liman inşaatı dolgusu için taş ve hafriyat taşıyoruz. Bugüne kadar, yani 90 gün oldu, sorumlulardan paralarımızı ödemelerini istedik ancak bizi duyan olmadı. Tam 90 gün oldu, hala paralarımız ödenmiyor. Biz, bu durum karşısında tek çare olarak, İyidere lojistik merkezine taş taşıyan kamyoncular olarak karar aldık ve kontak kapattık. Eylemimiz başladı, paramız ödenene kadar eylemden vazgeçmeyeceğiz. Kamyoncu arkadaşlarımız ve bizler mağduruz. Sesimiz yetkililere duyurmak için bu eylemi yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Biz, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bizim hiç kimse ile ilgili bir sorunumuz yoktur. Burada aç susuz aylardır çalışıyoruz ve hak ettiğimiz paralarımız verilmiyor. Biz, emeğimizin karşılığı olandan fazlasını istemiyoruz. Bizler de ev, ocak geçindiriyoruz. Paralarımız ödenene kadar bu eylemimiz devam edecek."

ANKA / Yerel