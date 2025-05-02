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Cengiz Bozkurt, Karasu'da Hayranlarıyla Buluştu

Cengiz Bozkurt, Karasu'da Hayranlarıyla Buluştu
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Erdal Bakkal karakteriyle tanınan usta oyuncu Cengiz Bozkurt, ilkokul ve lise yıllarını geçirdiği Karasu'da düzenlenen söyleşi ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Çocukluk anılarını paylaştı ve yeni kitabını imzaladı.

Hafızalarda 'Erdal Bakkal' karakteriyle yer edinen usta oyuncu Cengiz Bozkurt, ilkokul ve lise yıllarını geçirdiği Karasu'da hayranlarıyla buluştu.

'Erdal Bakkal' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Cengiz Bozkurt, çocukluk yıllarının geçtiği Karasu'da düzenlenen söyleşi ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. İlçedeki çocukluk hatıralarını ve sanat yolculuğunu aktaran usta oyuncu ve yazar Cengiz Bozkurt, sanatseverlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Bozkurt, programın sonunda hayranları için kaleme aldığı 'Ben gülüyor muyum?' isimli kitabını imzaladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İlkokul ve lise yıllarının Karasu ilçesinde geçtiğini vurgulayan Bozkurt, "Çocukluğuma dair hatıralarım, ailem ve arkadaşlarım ile yaşadığım hatıralar, benim hayatımın geri kalan kısmını belirledi, diyebilirim. Onun için izleri çok derin. Kitapta da birkaç yazımda bunu dile getirmişimdir. Karasu, duygusal bağımın çok yüzsek olduğu, çocukluğumu bıraktığım bir yer. Onun için tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Hem çocukluk arkadaşlarımı görüyorum hem de kaybolan çocukluğumu arıyorum" dedi. Cengiz Bozkurt, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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