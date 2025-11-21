Haberler

Çemişgezekli Çocuklar, Gazze'deki Eğitim İçin Dayanışma Gösterdi

Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Müftülüğe bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Dünya Çocuk Günü münasebetiyle yürütülen örnek bir dayanışma etkinliğine imza attı. Çemişgezek Müftülüğü koordinasyonunda ve kurs öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlayarak küçük yaşta büyük bir iyilik örneği ortaya koydu. Öğrencilerde empati, merhamet ve paylaşma duygularını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında ilçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, minik öğrencileri makamında konuk ederek duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
