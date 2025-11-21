Çemişgezekli Çocuklar, Gazze'deki Eğitim İçin Dayanışma Gösterdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Dünya Çocuk Günü'nde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Müftülüğe bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Dünya Çocuk Günü münasebetiyle yürütülen örnek bir dayanışma etkinliğine imza attı. Çemişgezek Müftülüğü koordinasyonunda ve kurs öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlayarak küçük yaşta büyük bir iyilik örneği ortaya koydu. Öğrencilerde empati, merhamet ve paylaşma duygularını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında ilçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, minik öğrencileri makamında konuk ederek duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti. - TUNCELİ