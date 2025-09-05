Cemil Demirel, 700 Öğrenciye Eğitim Seti Dağıttı

Kayseri'de hayırseverliği ile tanınan iş insanı Cemil Demirel, örnek bir davranışa daha imza atarak, ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye eğitim seti dağıttı.

Demirel, Pınarbaşı ilçesinin kırsal mahallelerinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına sahip çıktı ve içerisinde, çanta, defter, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşan eğitim seti dağıttı. Demirel'in bu girişimi ise bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. İçerisinde, 1 adet su matarası 1 adet kalemlik, 1 adet güzel yazı defteri, 1 adet resim defteri, 1 adet kareli defter,1 adet çizgili defter, 1 adet silgi 2 adet kurşun kalem, 1 adet a4 dosyası, 1 adet cetvel takımı, 12'li kuru boya, 12' li sulu boya takımı, 12 'li pastel boya,12'li keçeli kalem, 1 adet okul çantası ile 1 adet beslenme çantasından oluşan yaklaşık 700 adet eğitim seti öğrencilere teslim edildi.

İş insanı Cemil Demirel yaptığı açıklamasında, "Bizler üzerimize düşen sosyal sorumluluğu elhamdülillah yerine getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı birkaç gün sonra başlıyor. Dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan ve dar gelirli olan birçok ailemiz var. Biz de onların evlatlarına bir katkımız olsun istedik ve 700'e yakın eğitim ve kırtasiye seti hazırlattık. Setlerimizi Pınarbaşı ilçemizin kırsal mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına dağıttık. Biz de onlarda mutlu oldu" dedi.

Demirel, öğrencilere verdiği mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Bugün almış olduğumuz malzemeler yarının bilim insanlarını, öğretmenlerini, doktorlarını, sanatçılarını yetiştirecek. Bunlar küçük ama değerli adımlardır. Sizlerden tek dileğimiz, azminizi ve merakınızı kaybetmeden hayallerinizin peşinden cesaretle gitmenizdir. Çünkü sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılınızın hayırlı, uğurlu ve başarılarla dolu olmasını diliyorum." - KAYSERİ