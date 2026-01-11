Haberler

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimini yaptı

Güncelleme:
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Cemal Topçu, 265 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Topçu, üyelerinin sorunlarını çözmek için çaba göstereceğini belirtti.

Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda toplam 748 oy kullanıldı. Beş adayın yarıştığı seçimde 265 oy alan mevcut başkan Cemal Topçu, güven tazeledi.

Diğer adaylar İsmail Çınar 38, Yücel Uyanık 149, Mithat Namal 71 ve Mustafa Tekelioğlu 214 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Topçu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Topçu, üyelerinin sorunlarını bildiğini belirterek, bu sorunların çözüme kavuşturulması için elinden geleni yapacaklarını söyledi. - KARABÜK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

