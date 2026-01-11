Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimini yaptı

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Cemal Topçu yeniden başkanlığa seçildi.

Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda toplam 748 oy kullanıldı. Beş adayın yarıştığı seçimde 265 oy alan mevcut başkan Cemal Topçu, güven tazeledi.

Diğer adaylar İsmail Çınar 38, Yücel Uyanık 149, Mithat Namal 71 ve Mustafa Tekelioğlu 214 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Topçu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Topçu, üyelerinin sorunlarını bildiğini belirterek, bu sorunların çözüme kavuşturulması için elinden geleni yapacaklarını söyledi. - KARABÜK